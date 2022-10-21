Ракетний удар по Харкову: РФ поцілила по підприємству, є поранені

У результаті російської атаки по Харкову постраждало п'ять людей.

Російська армія вранці 21 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. За попередньою інформацію, ворог поцілив по одному з підприємств в Київському районі міста. У результаті поранено шість людей.

Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Одна з ракет вдарила по адміністративно-виробничій будівлі, розташованої на території підприємства. Є руйнування. Їхню ступінь встановлює ДСНС.

Нагадаємо, зранку 21 жовтня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Після цього мешканці Харкова почали повідомляти про потужні вибухи в місті. Через деякий час ворог також атакував ракетами Запоріжжя.

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