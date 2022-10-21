Росія вдарила ракетами по Запоріжжю

У Запоріжжі триває повітряна тривога - залишайтеся в укриттях.

Російська армія зранку 21 жовтня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Місцеві мешканці повідомили в Мережі про кілька потужних вибухів.

Інформацію про атаку підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Увага! Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях! Дотримуйтесь правил безпеки", - написав він.

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Старух зазначив, що внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет.

"Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня після оголошення масштабної повітряної тривоги російська армія також атакувала Харків. Ворог завдав ракетного удару по підприємству в місті. У результаті постраждало п'ять людей.

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