Россия ударила ракетами по Запорожью

В Запорожье продолжается воздушная тревога – оставайтесь в укрытиях.

Российская армия утром 21 октября нанесла ракетный удар по Запорожью. Местные жители сообщили в Сети о нескольких мощных взрывах.

Информацию об атаке подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Внимание! Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности", — написал он.

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Старух отметил, что в результате вражеской атаки на территории города могут оставаться обломки ракет.

"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", — написал глава ОВА.

Напомним, утром 21 октября после объявления масштабной воздушной тревоги российская армия также атаковала Харьков. Враг нанес ракетный удар по предприятию в городе. В результате пострадали пять человек.

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