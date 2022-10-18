Удар по Запорожью: иранские дроны атаковали объект инфраструктуры

В Запорожской области оккупанты попали в объект инфраструктуры и помещения складов. Пострадавших нет.
Ночью на 18 октября оккупанты снова атаковали Запорожскую область иранскими беспилотниками. Россияне попали в объект инфраструктуры и помещения складов.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья", — рассказал Старух.
По его словам, к счастью, во время обоих попаданий люди не пострадали. При этом оккупанты продолжают наносить удары по области и городу Запорожье.
"Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", — призвал Старух.
Отметим, в американском Институте изучения войны рассказали, что атаками беспилотников по Украине российские войска пытаются создать психологическое террористическое влияние, а не достигнуть ощутимых эффектов на поле боя.
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