Удар по Запорожью: иранские дроны атаковали объект инфраструктуры

В Запорожской области оккупанты попали в объект инфраструктуры и помещения складов. Пострадавших нет.

Ночью на 18 октября оккупанты снова атаковали Запорожскую область иранскими беспилотниками. Россияне попали в объект инфраструктуры и помещения складов.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья", — рассказал Старух.

По его словам, к счастью, во время обоих попаданий люди не пострадали. При этом оккупанты продолжают наносить удары по области и городу Запорожье.

"Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", — призвал Старух.

Отметим, в американском Институте изучения войны рассказали, что атаками беспилотников по Украине российские войска пытаются создать психологическое террористическое влияние, а не достигнуть ощутимых эффектов на поле боя.

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