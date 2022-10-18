Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов и сбили 35 беспилотников

ВСУ уже уничтожили около 66 тысяч российских военных.

Так, по состоянию на 18 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 65 850 человек. Данные уточняются.

Об этом 18 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 65850 (+530) человек ликвидировано

танков ‒ 2548 (+11) ед.

боевых бронированных машин – 5219 (+14) ед.

артиллерийских систем – 1622 (+23) ед.

РСЗО – 372 (+6) ед.

средства ПВО – 188 (+1) ед.

самолетов – 268 (+0) ед.

вертолетов – 242 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35) ед.

крылатые ракеты ‒ 318 (+2)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3985 (+16) ед.

специальная техника ‒ 144 (+0)

Напомним, что ВСУ за сутки отразили вражеские атаки на 6 участках Донецкой области. Оккупанты и дальше пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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