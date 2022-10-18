Оккупанты похитили еще двух работников Запорожской АЭС

Россияне похитили двух работников ЗАЭС, их местонахождение неизвестно.

В понедельник, 17 октября, российские захватчики задержали и увезли в неизвестном направлении двух работников Запорожской АЭС.

Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Оккупанты похитили начальника службы информационных технологий Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей", — призывает компания.

Похищение работников и российский террор на ЗАЭС

30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, а его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября оккупанты его отпустили. Мурашов решил отказаться от исполнения обязанностей.

Впоследствии президент государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.

10 октября россияне похитили заместителя гендиректора Запорожской атомной электростанции по персоналу Валерия Мартынюка.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что российские захватчики, временно контролирующие Запорожскую АЭС, продолжают давить на персонал станции. Оккупанты заставляют людей подписать трудовой договор с российским "Росатомом".

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