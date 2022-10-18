Окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

У понеділок, 17 жовтня, російські загарбники затримали та вивезли в невідомому напрямку двох працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Окупанти викрали начальника служби інформаційних технологій Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків", - закликає компанія.

Викрадення працівників та російський терор на ЗАЕС

30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Авто зупинили, а його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 3-го жовтня окупанти його відпустили. Мурашов вирішив відмовитися від своїх обов'язків.

Згодом президент державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін узяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС.

10 жовтня росіяни викрали заступника гендиректора Запорізької атомної електростанції із персоналу Валерія Мартинюка.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що російські загарбники, які тимчасово контролюють Запорізьку АЕС, продовжують тиснути на персонал станції. Окупанти змушують людей підписати трудовий договір з російським "Росатомом".

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