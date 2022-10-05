Президент "Энергоатома" взял на себя исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС

Все дальнейшие решения по работе ЗАЭС будут приниматься непосредственно в центральном офисе "Энергоатома".
Президент государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.
Об этом Котин заявил сегодня, 5 октября, в видеообращении.
"Мною принято решение взять на себя исполнение обязанностей гендиректора Запорожской АЭС. Администрирование станции перенесено в Киев начиная с момента похищения оккупантами генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения о работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом", — заявил он.
Также он сообщил, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом компании.
"А именно исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента — технического директора НАЭК "Энергоатом" Юрия Шейко", — добавил Котин.
Напомним, 30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября оккупанты отпустили гендиректора АЭС.
Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что Игорь Мурашов больше не будет работать на атомной станции.
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