Дуда допустил размещение ядерного оружия в Польше

Польша обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна не является ядерным государством, но является членом НАТО. Поэтому страна может получить ядерное оружие в ближайшем будущем.
Об этом он сказал в интервью Gazeta Polska.
По его словам, потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Польша уже провела переговоры с представителями США.
"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую возможность. Тема открыта", — заявил президент.
К слову, Nuclear sharing – это концепция НАТО по сдерживанию ядерной политики. Страны, не имеющие ядерного оружия, могут с другими членами альянса планировать его использование.
Как сообщалось, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время пребывания в Варшаве встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил дальнейшее взаимодействие Украины и Польши в рамках блока НАТО, заявку на присоединение к которому Украина подала 30 сентября.
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