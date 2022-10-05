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Дуда допустил размещение ядерного оружия в Польше

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Дуда допустил размещение ядерного оружия в Польше

Фото: Офис президента Украины

Польша обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна не является ядерным государством, но является членом НАТО. Поэтому страна может получить ядерное оружие в ближайшем будущем.

Об этом он сказал в интервью Gazeta Polska.

По его словам, потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Польша уже провела переговоры с представителями США.

"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую возможность. Тема открыта", — заявил президент.

К слову, Nuclear sharing – это концепция НАТО по сдерживанию ядерной политики. Страны, не имеющие ядерного оружия, могут с другими членами альянса планировать его использование.

Как сообщалось, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время пребывания в Варшаве встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил дальнейшее взаимодействие Украины и Польши в рамках блока НАТО, заявку на присоединение к которому Украина подала 30 сентября.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
924
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