Ермак и Дуда обсудили поддержку Польши на пути Украины в НАТО

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время пребывания в Варшаве встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил дальнейшее взаимодействие Украины и Польши в рамках блока НАТО, заявку на присоединение к которому Украина подала 30 сентября.

Андрей Ермак отметил, что в Украине высоко ценят все, что сделала и делает Польша, чтобы наша страна выстояла в полномасштабной войне с Россией и победила.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Полагаемся на проактивную поддержку Польши в вопросе членства Украины в НАТО и предоставлении нашему государству международных гарантий безопасности", – отметил руководитель Офиса президента.

Андрей Ермак особо отметил подготовленные Международной рабочей группой по вопросам гарантий безопасности для Украины рекомендации относительно Киевского договора безопасности, над имплементацией которых совместно с партнерами будет работать украинская сторона.

Кроме того, Ермак и Дуда обсудили дальнейшие шаги международного сообщества в ответ на недавнюю попытку России аннексировать временно оккупированные территории Украины. Глава Офиса Президента подчеркнул, что такие шаги должны предусматривать полную международную изоляцию России, усиление глобальных санкций, признание РФ государством – спонсором терроризма, дальнейшую оборонную и макрофинансовую поддержку нашей страны.

Собеседники также обсудили продолжение безопасности помощи украинской армии, а также актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины.

Ермак встретился с польским президентом Анджеем Дудой и поблагодарил его за поддержку Украины

Напомним, Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству – то есть по ускоренной процедуре – как Финляндия и Швеция.

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