Єрмак і Дуда обговорили підтримку Польщі на шляху України до НАТО

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час перебування у Варшаві зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорив подальшу взаємодію України та Польщі в межах блоку НАТО, заявку на приєднання до якого Україна подала 30 вересня.
Андрій Єрмак зазначив, що в Україні високо цінують усе, що зробила й робить Польща для того, щоб наша країна вистояла у повномасштабній війні з Росією та перемогла.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Покладаємося на проактивну підтримку Польщі в питанні членства України в НАТО та надання нашій державі міжнародних гарантій безпеки", – зазначив керівник Офісу президента.
Андрій Єрмак окремо наголосив на підготовлених Міжнародною робочою групою з питань безпекових гарантій для України рекомендаціях щодо Київського безпекового договору, над імплементацією яких спільно з партнерами працюватиме українська сторона.
Крім того, Єрмак та Дуда обговорили подальші кроки міжнародної спільноти у відповідь на нещодавню спробу Росії анексувати тимчасово окуповані території України. Керівник Офісу Президента наголосив, що такі кроки мають передбачати повну міжнародну ізоляцію Росії, посилення глобальних санкцій, визнання РФ державою – спонсором тероризму, подальшу оборонну та макрофінансову підтримку нашої країни.
Співрозмовники також обговорили продовження безпекової допомоги українській армії, а також актуальні першочергові потреби сил оборони України.
Нагадаємо, Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства - тобто за прискореною процедурою - як Фінляндія і Швеція.
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