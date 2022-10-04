Єрмак і Дуда обговорили підтримку Польщі на шляху України до НАТО

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час перебування у Варшаві зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорив подальшу взаємодію України та Польщі в межах блоку НАТО, заявку на приєднання до якого Україна подала 30 вересня.

Андрій Єрмак зазначив, що в Україні високо цінують усе, що зробила й робить Польща для того, щоб наша країна вистояла у повномасштабній війні з Росією та перемогла.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Покладаємося на проактивну підтримку Польщі в питанні членства України в НАТО та надання нашій державі міжнародних гарантій безпеки", – зазначив керівник Офісу президента.

Андрій Єрмак окремо наголосив на підготовлених Міжнародною робочою групою з питань безпекових гарантій для України рекомендаціях щодо Київського безпекового договору, над імплементацією яких спільно з партнерами працюватиме українська сторона.

Крім того, Єрмак та Дуда обговорили подальші кроки міжнародної спільноти у відповідь на нещодавню спробу Росії анексувати тимчасово окуповані території України. Керівник Офісу Президента наголосив, що такі кроки мають передбачати повну міжнародну ізоляцію Росії, посилення глобальних санкцій, визнання РФ державою – спонсором тероризму, подальшу оборонну та макрофінансову підтримку нашої країни.

Співрозмовники також обговорили продовження безпекової допомоги українській армії, а також актуальні першочергові потреби сил оборони України.

Єрмак зустрівся із польським президентом Анджеєм Дудою та подякував йому за підтримку України

Нагадаємо, Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства - тобто за прискореною процедурою - як Фінляндія і Швеція.

Читайте також: