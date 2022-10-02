Десять країн блоку підтримали членство України в НАТО – Подоляк

Українська влада зробила всі кроки, щоб подати заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою і тепер очікує відповіді від країн-членів Альянсу.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що 10 країн блоку підтримали членство України в Альянсі.

"За 48 годин з підписання заявки на вступ до НАТО 10 країн блоку підтримали членство України в Альянсі. Здебільшого це країни, які добре пам‘ятають отруйні пазурі ru-імперії. Дякуємо союзникам за демонстрацію лідерства й відповідальності. Історія твориться сьогодні", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО. Поки українська сторона чекатиме на затвердження від всіх членів Альянсу, вона пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України згідно з Київським безпековим договором.

Після цього Столтенберг заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх союзників.

"Кожна демократична країна має право подавати заявки на членство. Ми поважаємо це право. Ми кажемо знову, що НАТО залишається відкритим і ми це показуємо. Союзники НАТО зустрілися у Мадриді і тоді було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати у які оборонні Альянси вступати", — додав він.

Чому Столтенберг не дав чіткої відповіді про вступ України до НАТО? | Дмитро Кулеба