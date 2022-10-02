Десять стран блока поддержали членство Украины в НАТО – Подоляк

Украинские власти предприняли все шаги, чтобы подать заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре и теперь ожидают ответа от стран-членов Альянса.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что 10 стран блока поддержали членство Украины в Альянсе.

"За 48 часов с подписания заявки на вступление в НАТО 10 стран блока поддержали членство Украины в Альянсе. В основном это страны, которые хорошо помнят ядовитые когти ru-империи. Спасибо союзникам за демонстрацию лидерства и ответственности. История творится сегодня", — написал он в Twitter.

Напомним, 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Пока украинская сторона будет ждать утверждения от всех членов Альянса, она предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности для Украины согласно Киевскому договору безопасности.

После этого Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от согласия всех союзников.

"Каждая демократическая страна имеет право подавать заявки на членство. Мы уважаем это право. Мы вновь говорим, что НАТО остается открытым и мы это показываем. Союзники НАТО встретились в Мадриде и тогда было сделано четкое заявление, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь и решать, в какие оборонные Альянсы вступать", — добавил он.

Почему Столтенберг не дал четкого ответа о вступлении Украины в НАТО? | Дмитрий Кулеба