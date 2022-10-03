"Є ще 20 країн": Подоляк про те, що може гальмувати процес вступу України до НАТО

Україна сами вирішуватиме своє майбутнє з точки зору контуру безпеки і НАТО, а після перемоги багато країн НАТО самі захочуть, щоб Україна вступила в Альянс.

Про це в інтерв'ю в інтерв'ю УНІАН розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами,в Росії зараз через програш в Україні заявляють, що воююють з НАТО, таким чином придумуючи собі виправдання своїй безпорадності.

"Росіяни дуже багато кричали, що вони воюють з НАТО. Насправді вони розповідали цей міф для боягузливої нації. Це як у вуличній бійці, вони ж люблять ці аналогії. Коли ти приходиш і розповідаєш, що ти найсильніший, а в підсумку виходить людина просто ставить тебе на місце, після чого ти придумуєш причину чому програєш. Друге - безумовно, сам символізм цього кроку надзвичайно важливий. Всі кажуть: "Дивіться, Росія ескалує, піднімає ставки". Не так, як до початку цієї війни, не так, як в середині цієї війни, проте постійно озираються: "А що там Росія?" Насправді ця заява президента Зеленського ( про подання заявик для вступу до НАТО - ред.) дуже точно поставила акценти", - говорить Михайло Подоляк..

Він говорить, що зараз Україна формує порядок денний з точки зору безпеки Євросоюзу, також з точки зору важливості європейських цінностей і платить за це максимальну ціну.

"Україна формує порядок денний з точки зору типу війни, яку веде Росія. Зокрема, енергетичної війни в Європі. Ми самі будемо визначати. Не якась там Росія - країна яка дійсно відстала, злиденна, убога, але має просто великий обсяг військових ресурсів, що залишилися з Радянського Союзу. Так ось, ми самі визначаємо своє майбутнє. Зокрема і з точки зору контуру безпеки, і НАТО тут важливо. Це дуже символічно", - говорить Михайло Подоляк.

Він додає, що на рівні переговорного процесу можуть бути складнощі через те, що ще 20 країнам треба відмовитися від стереотипного уявлення про Росію і надмірної бюрократії, через яку гальмувалися потрібні рішення під час цієї війни.

"Є один дуже важливий параметр: як тільки Україна дійде до фіналу війни, виграє, мені здається, всі країни НАТО одномоментно скажуть: "Ми вважаємо, що цей член обов'язково повинен бути присутнім в Альянсі НАТО. Тому що у нього надзвичайний досвід ведення війни, надзвичайний досвід ведення масштабної інтенсивної війни, у нього надзвичайний досвід протистояння таким монструозним країнам, як РФ. Це єдина країна, через яку пройшло тестування всієї західної зброї і так далі". Ми станемо обов'язковою частиною, яка за замовчуванням повинна бути в блоці НАТО", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що Україна може вступити до НАТО за прискореною процедурою - як Фінляндія і Швеція.

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