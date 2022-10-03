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Без білизни і з бровами-ниточками: Белла Хадід на Тижні моди у Парижі

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Без білизни і з бровами-ниточками: Белла Хадід на Тижні моди у Парижі

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Манекенниця взяла участь у показі бренду Thom Browne.

Белла Хадід є однією із найзатребуваніших моделей сучасності. На своїх подіумах її хочуть бачити майже всі відомі бренди.

Манекенниця з'явилася на Тижні моди у Парижі. Вона взяла участь у фешншоу бренду Thom Browne, який відбувся у палаці Гарньє.

Белла продефілювала у чудернацькому мультиплікаційному образі. На ній було червоно-чорно-біле вбрання, яке складалося із укороченого смокінга, манушки, мініспідниці з плісуванням, з-під якої визирали чорні труси.

Белла Хадід / © Associated Press
Белла Хадід / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила взуттям на цікавій платформі, гетрами, рукавичками, вуаллю і екстравагантною зачіскою. На обличчі у неї був артмакіяж із бровами-ниточками.

Белла Хадід / © Associated Press
Белла Хадід / Фото: Associated Press

А після фешншоу Хадід з'явилася у бежево-червоному картатому пальті, джинсовій спідниці міді із широким поясом і пряжкою та бежевому топі, крізь тонку тканину якого вона виблискувала своїми оголеними грудьми, адже була без бюстгальтеру.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Фото: Getty Images
Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Фото: Getty Images

Лук модель доповнила ковбойськими коричневими шкіряними чоботами, коричневими окулярами і бежевим делікатним шарфом, який обмотала навколо шиї. Волосся вона заплела у кіску і залишила тонкі брови.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Фото: Getty Images

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