Без білизни і з бровами-ниточками: Белла Хадід на Тижні моди у Парижі

Манекенниця взяла участь у показі бренду Thom Browne.
Белла Хадід є однією із найзатребуваніших моделей сучасності. На своїх подіумах її хочуть бачити майже всі відомі бренди.
Манекенниця з'явилася на Тижні моди у Парижі. Вона взяла участь у фешншоу бренду Thom Browne, який відбувся у палаці Гарньє.
Белла продефілювала у чудернацькому мультиплікаційному образі. На ній було червоно-чорно-біле вбрання, яке складалося із укороченого смокінга, манушки, мініспідниці з плісуванням, з-під якої визирали чорні труси.
Лук вона доповнила взуттям на цікавій платформі, гетрами, рукавичками, вуаллю і екстравагантною зачіскою. На обличчі у неї був артмакіяж із бровами-ниточками.
А після фешншоу Хадід з'явилася у бежево-червоному картатому пальті, джинсовій спідниці міді із широким поясом і пряжкою та бежевому топі, крізь тонку тканину якого вона виблискувала своїми оголеними грудьми, адже була без бюстгальтеру.
Лук модель доповнила ковбойськими коричневими шкіряними чоботами, коричневими окулярами і бежевим делікатним шарфом, який обмотала навколо шиї. Волосся вона заплела у кіску і залишила тонкі брови.
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