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На вулицях Мілана: Белла Хадід показала, як поєднувати спортивні речі зі спідницями

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На вулицях Мілана: Белла Хадід показала, як поєднувати спортивні речі зі спідницями

Белла Хадід / Фото: Getty Images

25-річна дівчина потрапила під приціл папараці з бойфрендом.

Американська супермодель Белла Хадід прибула до Мілану, щоб взяти участь у Тижні моди. Ймовірно, дівчина з'явиться на подіумі показу Versace, запланованого на 23 вересня.

Перед модним шоу Беллу помітили у Мілані. 25-річна модель йшла вулицею у невимушеному образі, в якому поєднала бордовий бомбер від Nike та замшеву спідницю міді у коричневому відтінку. Доповнили образ дівчини коричневі чоботи та сонцезахисні окуляри.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Фото: Getty Images

Але приїхала до Італії модель не сама, а зі своїм бойфрендом – артдиректором Марком Калманом. Пара у стосунках вже понад рік і ймовірно перейшла на новий більш серйозний рівень стосунків і тепер вони мешкають разом. Також вони практично нерозлучні і їх часто фотографують на прогулянках, ймовірно, довгу розлуку закохані вирішили не терпіти, тому й прилетіли до Європи разом.

Белла Хадід та Марк Калман / © Getty Images
Белла Хадід та Марк Калман / Фото: Getty Images

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