У шортах-трусах та уггах: супермодель Белла Хадід з'явилася на вулиці в дуже дивному образі

Модель - прихильниця екстравагантного вбрання, але такого образу ми від неї не очікували.
Нещодавно Белла сяяла на подіумі в ефектному луку від Tom Ford, а в понеділок вирішила розслабитися і дозволила собі шматочок піци. Супермодель помітили, коли вона та її бойфренд – артдиректор Марк Калман – вийшли на невелику прогулянку.
Пара купила піцу та з'їла її просто на вулиці. Водночас обидва були дуже дивно одягнені, але можливо, такі образи Белла та Марк вибрали навмисно, адже дівчина знала, що у центрі міста її фотографуватимуть.
На моделі були дуже короткі шорти, що більше нагадували спідню білизну, які вона поєднала зі шкіряною курткою, футболкою з принтом, високими білими шкарпетками та коричневими уггами.
Фігура у Белли, звичайно ж, у цьому образі була приголомшливою, але все ж таки поєднання речей трохи викликає подив.
Не менш незвичайно одягнувся і Марк, адже на ньому була чорна худі, яка здавалася для нього замалою, враховуючи довжину рукавів, широкі картаті шорти, кросівки та шкарпетки.
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