У шортах-трусах та уггах: супермодель Белла Хадід з'явилася на вулиці в дуже дивному образі

Модель - прихильниця екстравагантного вбрання, але такого образу ми від неї не очікували.

Нещодавно Белла сяяла на подіумі в ефектному луку від Tom Ford, а в понеділок вирішила розслабитися і дозволила собі шматочок піци. Супермодель помітили, коли вона та її бойфренд – артдиректор Марк Калман – вийшли на невелику прогулянку.

Белла Хадід та Марк Калман / Фото: Getty Images

Пара купила піцу та з'їла її просто на вулиці. Водночас обидва були дуже дивно одягнені, але можливо, такі образи Белла та Марк вибрали навмисно, адже дівчина знала, що у центрі міста її фотографуватимуть.

На моделі були дуже короткі шорти, що більше нагадували спідню білизну, які вона поєднала зі шкіряною курткою, футболкою з принтом, високими білими шкарпетками та коричневими уггами.

Белла Хадід та Марк Калман / Фото: Getty Images

Фігура у Белли, звичайно ж, у цьому образі була приголомшливою, але все ж таки поєднання речей трохи викликає подив.

Не менш незвичайно одягнувся і Марк, адже на ньому була чорна худі, яка здавалася для нього замалою, враховуючи довжину рукавів, широкі картаті шорти, кросівки та шкарпетки.

Белла Хадід та Марк Калман / Фото: Getty Images

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