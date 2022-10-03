"Есть еще 20 стран": Подоляк о том, что может тормозить процесс вступления Украины в НАТО

Украина будет решать свое будущее с точки зрения контура безопасности и НАТО, а после победы многие страны НАТО сами захотят, чтобы Украина вступила в Альянс.

Об этом в интервью рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, в России сейчас из-за проигрыша в Украине заявляют, что воюют с НАТО, таким образом придумывая оправдание своей беспомощности.

"Россияне очень много кричали, что они воюют с НАТО. На самом деле они рассказывали этот миф для трусливой нации. Это как в уличной потасовке, они же любят эти аналогии. Когда ты приходишь и рассказываешь, что ты сильнейший, а в итоге получается человек просто ставит". тебя на место, после чего ты придумываешь причину почему проигрываешь. Второе – безусловно, сам символизм этого шага чрезвычайно важен. Все говорят: "Смотрите, Россия эскалирует, поднимает ставки". Не так, как до начала этой войны, не так, как в середине этой войны, однако постоянно оглядываются: "А что там Россия?" На самом деле это заявление президента Зеленского (о подаче заявок для вступления в НАТО — ред.) очень точно поставило акценты", — говорит Михаил Подоляк.

Он считает, что сейчас Украина формирует повестку дня с точки зрения безопасности Евросоюза, также с точки зрения важности европейских ценностей и платит за это максимальную цену.

"Украина формирует повестку дня с точки зрения типа войны, которую ведет Россия. В частности, энергетической войны в Европе. Мы сами будем определять. Не какая-то там Россия — страна действительно отставшая, нищая, но имеющая просто большой объем военных ресурсов, которые остались от Советского Союза. Так вот, мы сами определяем свое будущее. В частности, и с точки зрения контура безопасности, и НАТО здесь важно. Это очень символично", — говорит Михаил Подоляк.

Он добавляет, что на уровне переговорного процесса могут быть сложности из-за того, что еще 20 странам нужно отказаться от стереотипного представления о России и чрезмерной бюрократии, из-за которой тормозились нужные решения во время этой войны.

"Есть один очень важный параметр: как только Украина дойдет до финала войны, выиграет, мне кажется, все страны НАТО сиюминутно скажут: "Мы считаем, что этот член обязательно должен присутствовать в Альянсе НАТО. Потому что у него чрезвычайный опыт ведения войны, удивительный опыт ведения масштабной интенсивной войны, у него чрезвычайный опыт противостояния таким монструозным странам, как РФ. Это единственная страна, в которой прошло тестирование всего западного оружия и так далее". Мы станем обязательной частью, которая по умолчанию должна быть в блоке НАТО", — резюмировал Подоляк.

Напомним, что Украина может вступить в НАТО по ускоренной процедуре – как Финляндия и Швеция.

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