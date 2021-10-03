Церковный праздник 4 ноября: день памяти апостола Кодрата

В народе этот день было принято обязательно работать, поскольку именно это обещает благополучие и много денег в ближайшее время.

4 октября православная церковь чтит память апостола от семидесяти Кодрата, который в 1 веке проповедовал слово Божие в Афинах и носил чин епископа.

По преданию, он обратил в христианство многих язычников, что вызвало ненависть закоренелых идолопоклонников. Однажды разъяренная толпа напала на Кодрата, чтобы побить его камнями. Хотя Кодрат остался жив, язычникам удалось его схватить и бросить в темницу, где мученик впоследствии умер от голода. Самый известный труд Кодрата считается апология христианства, которая так поразила императора Адриана, что он издал указ, запрещающий осуждать кого-либо без доказательств.

Кроме этого в церкви совершаются молебны в честь пресвитера Андрея и епископа Ипатия.

Народные традиции и приметы

На Руси Кондрата (Кодрата) и Ипата считали днем ​​плодородия и земледелия. В этот день обязательно нужно было работать — в первую очередь удобрять землю свежим навозом.

Также в этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.

Резко 4 октября похолодало — скоро придет зима.

Много орехов, но нет грибов — примета, что зима будет снежной и суровой.

Днем холодно, а ночью становится теплее — скоро будет непогода.

Associated Press

Что запрещено делать 4 октября

В этот день ни в коем случае нельзя ничего поднимать с перекрестка.

Не одалживайте никому деньги.

Не стойте в этот день долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.

Не делайте больших покупок — радости они вам не принесут.

Нельзя 4 октября свататься — к распаду пары.

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