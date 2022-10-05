Дуда допустив розміщення у Польщі ядерної зброї

Польський президент Анджей Дуда заявив, що його країна не є ядерною державою, але є членом НАТО. Саме тому країна може отримати ядерну зброю у найближчому майбутньому.

Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Polska.

За його словами, потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії. Польща вже провела переговори із представниками Сполучених Штатів.

"Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість. Тема відкрита", - заявив президент.

До слова, Nuclear sharing - це концепція НАТО щодо стримування ядерної політики. Країни, які не мають ядерної зброї, можуть з іншими членами альянсу планувати її використання.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час перебування у Варшаві зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорив подальшу взаємодію України та Польщі в межах блоку НАТО, заявку на приєднання до якого Україна подала 30 вересня.

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