Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу

Местонахождение Мартынюка неизвестно.
Российские оккупанты в понедельник, 10 октября, похитили заместителя гендиректора Запорожской атомной электростанции по персоналу Валерия Мартынюка. Его содержат в неизвестном городе. Вероятно, к нему применяют присущие им методы пыток и устрашения.
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
"Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию об личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от жестоких издевательств", — говорится.
НАЭК обращается к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с призывом задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращения его к исполнению должностных обязанностей.
"Произвол захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно скорее остановить. Для этого необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины", — подчеркивают в заявлении.
Ситуация на ЗАЭС
30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, а его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября оккупанты отпустили гендиректора АЭС. Мурашов решил отрешиться от собственных обязанностей.
Впоследствии российский президент Владимир Путин отдал приказ принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 1 января 2028 года.
В украинской разведке 11 октября сообщили, что оккупанты все еще держат все шесть блоков АЭС в "холодном состоянии". В настоящее время питание ЗАЭС, а также систем безопасности осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".
Читайте также:
- Украинская ПВО сбила 20 крылатых ракет из 28 выпущенных Россией и 13 иранских дронов "Shahed-136"
- Россия ударила по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины: жителей просят экономить электричество
- Эффективность ПВО Украины составляет 50%, вопрос о закрытии неба все еще актуален.