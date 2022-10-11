Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу

Российские оккупанты в понедельник, 10 октября, похитили заместителя гендиректора Запорожской атомной электростанции по персоналу Валерия Мартынюка. Его содержат в неизвестном городе. Вероятно, к нему применяют присущие им методы пыток и устрашения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

"Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию об личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от жестоких издевательств", — говорится.

НАЭК обращается к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с призывом задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращения его к исполнению должностных обязанностей.

"Произвол захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно скорее остановить. Для этого необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины", — подчеркивают в заявлении.

Ситуация на ЗАЭС

30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, а его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября оккупанты отпустили гендиректора АЭС. Мурашов решил отрешиться от собственных обязанностей.

Впоследствии российский президент Владимир Путин отдал приказ принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 1 января 2028 года.

В украинской разведке 11 октября сообщили, что оккупанты все еще держат все шесть блоков АЭС в "холодном состоянии". В настоящее время питание ЗАЭС, а также систем безопасности осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

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