Авіакатастрофа у Бразилії: люди самотужки врятували пілота та механіка (відео)

У Бразилії гелікоптер впав на території парку. Пілот та механік вижили завдяки місцевим жителям.
У Бразилії сталася авіакатастрофа – гелікоптер впав на територію парку невдовзі після злету. Пілот та механік, який перебував у кабіні, дивом вижили.
Про це пише видання dailymail.co.uk.
Військова поліція Сан-Паулу повідомила, що літак відправився на випробування після завершення планового технічного обслуговування. Літак вилетів з аеропорту о 10.46 і розбився о 10.53.
Він впав просто на територію парку. Свідки трагедії самотужки витягли пілота, 51-річного Лукаса Перейру, та 38-річного Хорхе Віану. Перейра отримав травми голови, а Віану - переломи обох ніг.
За даними бразильського інформаційного видання G1, обидва чоловіки все ще перебувають у лікарні.
Центр розслідування та запобігання авіаційним подіям з'ясовує причини аварії.
Нагадаємо, біля берегів Латвії розбився приватний літак.
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