Через сильний вітер у Греції розбився вертоліт: є жертви

У Греції гвинтокрил, що гасив лісову пожежу, розбився в морі під час набору води через сильний вітер і хвилі неподалік острова Самос.
На борту перебувало четверо людей, з яких двоє загинули.
Про це пише Protothema.
Рятувальники дістали з води молдавського інженера, який повідомив про великі хвилі та сильні морські течії. За словами потерпілого, вертоліт під час набору води вдарив сильний порив вітру, від чого той перекинувся та впав у воду.
Іншого постраждалого рятувальники знайшли за кілька годин.
Не вдалося вижити в аварії румунському пілоту та громадянину Греції, яких виявили в акваторії моря.
Нагадаємо, у пасажирського лайнера авіакомпанії Red Air, який прибув до американського міста Маямі із Санто-Домінго (Домініканська Республіка), сталася поломка шасі в носовій частині літака, внаслідок чого сталося загоряння.
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