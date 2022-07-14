Через сильний вітер у Греції розбився вертоліт: є жертви

У Греції гвинтокрил, що гасив лісову пожежу, розбився в морі під час набору води через сильний вітер і хвилі неподалік острова Самос.

На борту перебувало четверо людей, з яких двоє загинули.

Про це пише Protothema.

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Рятувальники дістали з води молдавського інженера, який повідомив про великі хвилі та сильні морські течії. За словами потерпілого, вертоліт під час набору води вдарив сильний порив вітру, від чого той перекинувся та впав у воду.

Іншого постраждалого рятувальники знайшли за кілька годин.

Фото: Associated Press

Не вдалося вижити в аварії румунському пілоту та громадянину Греції, яких виявили в акваторії моря.

Нагадаємо, у пасажирського лайнера авіакомпанії Red Air, який прибув до американського міста Маямі із Санто-Домінго (Домініканська Республіка), сталася поломка шасі в носовій частині літака, внаслідок чого сталося загоряння.

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