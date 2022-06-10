У Китаї в житловому кварталі упав військовий літак: відео

Внаслідок авіакатастрофи над містом Сяньян у центральній частині КНР одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Китайський військовий винищувач J-7, виконуючи тренувальну місію в провінції Хубей, розбився в четвер, 9 червня, у житловому районі міста Сяньян в центрі Китаю.
Про це з посиланням на китайський телеканал CCTV повідомляє CNN.
Внаслідок падіння військового літака стався вибух, який знищив кілька будинків. Один місцевий мешканець загинув, ще двоє отримали поранення.
⚡A J-7 FIGHTER CRASHED IN #XIANGYANG, #HUBEI, 1 DIED, 2 INJURED, PILOT PARACHUTED.-CCTV.#CHINA pic.twitter.com/G9Sd64aCSN— CN Wire (@Sino_Market) June 9, 2022
Пілот вижив після того, як вчасно був катапультований і благополучно приземлився. І пілота, і постраждалих жителів будинків, що загорілися після вибуху, доставили до лікарні.
Pilot survive.#PLA #JetCrashed #Hubei pic.twitter.com/OvJPZ3dCMT— G219_Lost (@in20im) June 9, 2022
Катастрофа сталася поблизу аеропорту Лаохекоу в Сяньяні. Її причини з’ясовують.
Нагадаємо, раніше на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737. На його борту перебувало 133 людини.
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