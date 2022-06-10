У Китаї в житловому кварталі упав військовий літак: відео

У Китаї в житловому кварталі упав військовий літак: відео

Внаслідок авіакатастрофи над містом Сяньян у центральній частині КНР одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Китайський військовий винищувач J-7, виконуючи тренувальну місію в провінції Хубей, розбився в четвер, 9 червня, у житловому районі міста Сяньян в центрі Китаю.

Про це з посиланням на китайський телеканал CCTV повідомляє CNN.

Внаслідок падіння військового літака стався вибух, який знищив кілька будинків. Один місцевий мешканець загинув, ще двоє отримали поранення.

Пілот вижив після того, як вчасно був катапультований і благополучно приземлився. І пілота, і постраждалих жителів будинків, що загорілися після вибуху, доставили до лікарні.

Катастрофа сталася поблизу аеропорту Лаохекоу в Сяньяні. Її причини з’ясовують.

Нагадаємо, раніше на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737. На його борту перебувало 133 людини.

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