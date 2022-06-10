Астрологічний прогноз на 10 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вирішення важливих професійних питань краще відкласти – сьогодні для цього не найкращий день. Надмірна емоційність і підвищена уразливість можуть негативно позначитися на стосунках із близькими, друзями та коханими.

День символ: чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: не можна робити операції на серці та судинах. Хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як кажуть у таких випадках, в руку – вони здійснюються через сім днів.

Афоризм дня: "Уміння бути вдячним – ознака благородства душі"(Езоп).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ломадор — має здатність "розтягувати" час, даючи можливість людині встигнути зробити все, що вона запланувала.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Табу дня: не можна бити посуд, особливо скляний – це може стати поганою прикметою.

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