У Китаї під час невдалого зльоту в аеропорту спалахнув літак: є постраждалі (відео)

У Китаї під час невдалого зльоту в аеропорту спалахнув літак: є постраждалі (відео)

Внаслідок інциденту в охопленому вогнем авіалайнері постраждало понад 40 людей.

У китайському місті Чунцін, що на південному заході країни, в міжнародному аеропорту "Цзянбей" загорівся пасажирський літак компанії Tibet Airlines, який мав здійснювати рейс до тибетського міста Ньінчі. Внаслідок інциденту постраждало понад 40 людей.

Про це повідомляє NDTV з посиланням на заяву аеропорту.

У повідомленні йдеться, що на борту літака перебували 113 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Під час зльоту пілоти виявили неполадки і призупинили політ. Лайнер виїхав за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув.

На опублікованому в соцмережах відео видно, що вогонь охопив крило літака.

According to reports, at about 8:00 on May 12, a Tibet Airlines flight deviates from the runway and caught fire when it took off at Chongqing Jiangbei International Airport.#chongqing #airplane crash #fire pic.twitter.com/re3OeavOTA — BST2022 (@baoshitie1) May 12, 2022

У заяві аеропорту стверджують, що всі пасажири та екіпаж було успішно евакуйовано. Постраждалих, які отримали незначні поранення, доставлено до медичних закладів, де їм надали допомогу.

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Причина події встановлюється.

Нагадаємо, у березні цього року на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737. Внаслідок падіння літака виникла масштабна пожежа.

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