Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Китаї під час невдалого зльоту в аеропорту спалахнув літак: є постраждалі (відео)

Дата публікації
Перегляди
1260
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Китаї під час невдалого зльоту в аеропорту спалахнув літак: є постраждалі (відео)

Фото: скриншот з відео

Внаслідок інциденту в охопленому вогнем авіалайнері постраждало понад 40 людей.

У китайському місті Чунцін, що на південному заході країни, в міжнародному аеропорту "Цзянбей" загорівся пасажирський літак компанії Tibet Airlines, який мав здійснювати рейс  до тибетського міста Ньінчі. Внаслідок інциденту постраждало понад 40 людей.

Про це повідомляє NDTV з посиланням на заяву аеропорту.

У повідомленні йдеться, що на борту літака перебували 113 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Під час зльоту пілоти виявили неполадки і призупинили політ. Лайнер виїхав за межі злітно-посадкової смуги та спалахнув.

На опублікованому в соцмережах відео видно, що вогонь охопив крило літака.

У заяві аеропорту стверджують, що всі пасажири та екіпаж було успішно евакуйовано. Постраждалих, які отримали незначні поранення, доставлено до медичних закладів, де їм надали допомогу.

Причина події встановлюється.

Нагадаємо,  у березні цього року на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737. Внаслідок падіння літака виникла масштабна пожежа.

У Великій Британії пасажирський літак боровся з ураганом під час приземлення | Новини світу

У Великій Британії пасажирський літак боровся з ураганом під час приземлення | Новини світу

Читайте також:

Наступна публікація