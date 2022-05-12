12 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

12 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

12 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

12 травня 2022 року – четвер. 78-й день війни Росії проти України. 132-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 травня - Всесвітній день медичних сестер. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня народилася Флоренс Найтінгейл. Вона була відомою британською реформаторкою сестринської справи та засновницею першої школи медичних сестер.

Також 12 травня - Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. До хронічних імунологічних та неврологічних захворювань належать синдром хронічної втоми, фіброміалгія тощо. Започаткували подію 1992 року, а його символом є блакитна стрічка. Синдром хронічної втоми - важка патологічна втома, яка може тривати мінімум півроку та не проходить після відпочинку.

А ще 12 травня - Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію. Це хронічний стан людини, під час якого вона страждає на поширений біль в різних ділянках тіла та гіперчутливість до тиску. Також можуть бути й інши симптоми, серед яких: підвищена втомлюванність, оніміння кінцівок, поганий сон.

12 травня - День екологічної освіти. Важлива подія, яка допомагає сформувати екологічну свідомість з раннього дитинства та спрямувати людину на захист навколишнього середовища.

12 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

12 травня - день пам'яті дев'яти мучеників Кизицьких / Фото: commons.wikimedia.org

12 травня в церковному календарі – день пам'яті дев'яти мучеників Кизицьких. Їх також Церква називає "цілителями". Жили дев'ятеро мучеників в III столітті у місті Кизик (нині Туреччина). Сповідували християнську віру і цим дуже розізлили язичників. Останні хотіли, щоб справжні християни зрадили свого Бога та поклонилися ідолам. Довго вони катували нещасних. Проте дев'ятеро мучеників мужньо витримали всі тортури, а потім були страчені язичниками.

Пам’ятні дати 12 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 11 травня:

996 рік — в Києві освячують першу в Київській Русі кам'яну церкву Десятинну;

1311 рік — Інквізиція у Франції публічно страчує 54 лицарів Ордену тамплієрів;

1364 рік — у Кракові створюють Ягеллонський університет;

1881 рік — над Тунісом встановили французький протекторат;

1926 рік — Руал Амундсен і Умберто Нобіле провели політ на дирижаблі над Північним полюсом;

1929 рік — у Львові створюють організацію письменників Західної України під назвою "Гроно";

1993 рік — Естонію приймають до Ради Європи;

2004 рік — в англіканській церкві ввели посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет;

2007 рік — Андрій Данилко посідає друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 травня

Які сьогодні іменини: Арсеній, Артемій, Іван, Василь, Федот, Филимон, Персида.

12 травня народилися:

1865 рік — громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині Софія Окуневська-Морачевська;

1924 рік — український державний і громадський діяч, письменник, учений-агроном, публіцист Федір Моргун;

1936 рік — український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії Іван Марчук;

1936 рік — українська естрадна співачка та акторка Юлія Пашковська;

1982 рік — український хокеїст Віталій Доніка.

Погода на 12 травня

12 травня в Києві хмарна погода протягом всього дня, без опадів. У Львові ясно лише вранці, а потім небо вкриють хмари, увечері можливий дрібний дощ. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі похмурий ранок, але вдень буде ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +11 вночі. У Львові +25 вдень та +13 вночі. У Харкові +23 вдень та +8 вночі. В Одесі +21 вдень та +12 вночі.