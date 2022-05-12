78-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро додають спокою у буремні часи.

Зазирати в майбутнє — це одвічне бажання людства. Тому протягом багатьох віків історії було придумано чимало способів дізнатися про долю та несподіванки, які вона готує. Кожний час дарував свої способи для ворожіння. Наприклад, у стародавніх скандинавів були руни, а із розвитком друкарської справи та таємничих орденів популярність отримали карти Таро, які і в XXI столітті є потужним засобом для віщування.

Пророкування на картах Таро не можна назвати ворожінням, бо йдеться про ніби вгадування наступних подій, а роботу із ними скоріше можна назвати читанням карт. Також вони не показують долю, а лише найімовірніший варіант розвитку подій. А чи дослухається людина до порад 78 картонних папірців (а саме стільки карт у колоді Таро) — залежить лише від неї самої.

Що ж на нас усіх чекає 12 травня 2022 року, у 78-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро, яка називається "Король мечів". Вона говорить про те, що чимало проблем можна уникнути завдяки хвилинам роздумів. Також йдеться про те, що нині потрібно звернутися за порадою до розумного та впевненого у собі чоловіка, який зіграє важливу роль у вашому житті. Тому зверніться до експерта та скористайтеся його допомогою.

Також подумайте, в чому вам по-справжньому не вистачає стратегії. Також спробуйте знайти таку справу, яка вимагає від вас значних інтелектуальних зусиль. Спробуйте з’ясувати певну ситуацію, розв'язувати проблему. Тому вступайте в дискусії та використовуйте свій мозок як меч.

Протягом наступного тижня добре прослухати лекції чи відеоблоги на теми, які вам необхідні в роботі. А щоб запустити мозок, грайте в інтелектуальні ігри, наприклад, шахи. Загалом критично дивіться на ситуацію або проблеми й ви обов’язково знайдете правильний вихід з ситуації.

Продовжує наш розклад карта "Двійка пентаклів". Вона говорить про те, що не варто зараз пов'язуватися чіткими любовними обіцянками. Спробуйте різні можливості та проявляйте гнучкість, фліртуйте і насолоджуйтеся. Парам, які вже тривалий час перебувають разом, варто замислитися, наскільки легко вони можуть пристосуватися до змін у житті. Чи часто ви буваєте жартівниками, чи, навпаки, — дуже серйозними у стосунках.

Міцні почуття неможливі без змін. Спробуйте вміло жонглювати обставинами, при цьому вам відкриються нові можливості й ви зможете ухвалити рішення. Якщо криза у ваших стосунках неминуча, то поставтесь до цього легко. Природні злети та падіння життя привели вас до цієї кризи. Повірте в те, що почуття винесуть вас на поверхню, просто пристосовуйтеся до змін.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Диявол". Християн може здивувати, що така карта робить у колоді Таро, проте одразу відповідаю, що карти створювалися у Середньовіччі й на них вплинуло чимало і християнство у тому числі. Якщо пояснити значення цієї карти одним словом, то йдеться про спокусу. Тому ця карта, як лакмусовий папірець для стосунків, тобто, якщо ви граєте з вогнем — маєте бути до чортиків обережними, щоб не попектися.

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Помізкуйте над тим, чому ви постійно втрачаєте міру у стосунках. Що змушує вас весь час робити те, що не хочете. Які таємні бажання стають причиною вашої пристрасті? Можливо, через свою "неправильну" поведінку ви починаєте підозрювати у чомусь оточення?

Через те, що піддаєтесь або хочете піддатись спокусі, на вас чекають випробовування. Ви можете спокійно їх подолати або пережити щось екстремальне. Усвідомте, наскільки ви заплуталися, в чому і від кого залежите. Пам’ятайте і про свій темний бік, який виривається на свободу. Якщо несила його стримувати, то таки робіть те, що хочете, але не дивуйтеся осуду. Або продовжуйте малювати у своїй голові фантазії. Можливо, так вам вдасться опанувати свого внутрішнього диявола.

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