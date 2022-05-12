78-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро добавляют покоя в бурные времена.

Заглядывать в будущее – это извечное желание человечества. Поэтому на протяжении многих веков истории было придумано немало способов узнать о судьбах и неожиданностях, которые она готовит. Каждое время дарило свои способы для гадания. Например, у древних скандинавов были руны, а с развитием печатного дела и таинственных орденов популярность получили карты Таро, которые и в XXI веке являются мощным средством для предсказания.

Предсказание на картах Таро нельзя назвать гаданием, потому что речь идет о угадывании следующих событий, а работу с ними скорее можно назвать чтением карт. Также они не показывают судьбу, а самый вероятный вариант развития событий. Прислушается ли человек к советам 78 картонных бумажек (а именно столько карт в колоде Таро) — зависит только от него самой.

Что же нас всех ждет 12 мая 2022, в 78-й день войны.

Начинает наш расклад карта Таро, которая называется "Король мечей". Она говорит о том, что многие проблемы можно избежать благодаря минутам размышлений. Также говорится, что сейчас нужно обратиться за советом к разумному и уверенному в себе мужчине, который сыграет важную роль в вашей жизни. Поэтому обратитесь к эксперту и воспользуйтесь его помощью.

Также подумайте, в чем вам по-настоящему не хватает стратегии. Также попробуйте найти дело, которое требует от вас значительных интеллектуальных усилий. Попытайтесь выяснить определенную ситуацию, решать проблему. Потому вступайте в дискуссии и используйте свой мозг как меч.

В течение следующей недели хорошо прослушать лекции или видеоблоги по темам, которые вам необходимы в работе. А чтобы запустить мозг, играйте в интеллектуальные игры, например шахматы. В общем, критически смотрите на ситуацию или проблемы и вы обязательно найдете правильный выход из ситуации.

Продолжает наш расклад карта "Двойка пентаклей". Она говорит о том, что не стоит сейчас увязываться четкими любовными обещаниями. Попробуйте разные возможности и проявляйте гибкость, флиртуйте и наслаждайтесь. Парам, уже долгое время находящимся вместе, стоит задуматься, насколько легко они могут приспособиться к изменениям в жизни. Часто ли вы бываете шутниками, или, наоборот, очень серьезными в отношениях.

Крепкие чувства невозможны по-прежнему. Попытайтесь умело жонглировать обстоятельствами, при этом вам откроются новые возможности и вы сможете принять решение. Если кризис в ваших отношениях неизбежен, то отнеситесь к этому легко. Естественные взлеты и падение жизни привели вас к этому кризису. Поверьте в то, что чувства вынесут вас на поверхность, просто приспосабливайтесь к переменам.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Дьявол". Христиан может удивить, что такая карта делает в бревне Таро, однако сразу отвечаю, что карты создавались в Средневековье и на них повлияло немало и христианство среди них. Если объяснить значение этой карты одним словом, то речь идет об искушении. Поэтому эта карта, как лакмусовая бумажка для отношений, то есть, если вы играете с огнем — должны быть к чертям осторожными, чтобы не обжечься.

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Поразмышляйте над тем, почему вы постоянно теряете меру в отношениях. Что заставляет вас все время делать то, чего не хотите. Какие тайные желания становятся причиной вашей страсти? Возможно, из-за своего "неправильного" поведения вы начинаете подозревать в чем-то окружение?

Из-за того, что подвергаетесь или хотите поддаться искушению, вас ждут испытания. Вы можете спокойно их преодолеть или пережить что-нибудь экстремальное. Осознайте, как вы запутались, в чем и от кого зависит. Помните и о своей темной стороне, которая вырывается на свободу. Если невмоготу его сдерживать, то таки делайте то, что хотите, но не удивляйтесь осуждению. Или продолжайте рисовать в своей голове фантазию. Возможно, так вам удастся овладеть своим внутренним дьяволом.

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