Блокада "Азовстали": украинцы бойцы обратились за помощью к Илону Маску

Украинские защитники призвали Маска помочь им выйти из "Азовстали" в третью страну.

Украинские защитники, держащие героическую оборону на мариупольском заводе "Азовсталь", обратились за помощью к американскому миллиардеру и изобретателю, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску.

Об этом в Facebook написал командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына.

Волына рассказал, что создал аккаунт в Twitter, только для того, чтобы обратиться к Илону Маску.

Текст обращения:

"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты расположены рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить".

Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи."

Фото: Сергей Волына

Также Сергей Волина обратился к каждому человеку планеты Земля, помочь сделать так, чтобы Илон Маск увидел это обращение.

"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него не существует не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы. Нам нужна поддержка сверхчеловека! Люди, вы знаете, что делать! Верю в вас", – отметил украинский морпех.

Напомним, на "Азовстале" находятся более тысячи украинских военных, из которых сотни – ранены.

Ранее офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться в плен российским войскам, потому что он выполняет приказ держать оборону "Азовстали".

Читайте также:

"Тетя Суп": эвакуированные из "Азовстали" рассказали о жизни на территории завода