Третьего "Минска" будет – Арестович прокомментировал кулуарные переговоры России

Советник главы ОПУ считает, что возможностей для дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе с помощью еще одних "минских договоренностей" не существует.

Первые и вторые минские договоренности стали причиной нынешней войны РФ в Украине, поэтому третьей попытки такого урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях быть не может.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, в Офисе президента известно, что ведутся кулуарные переговоры с попыткой навязать Украине еще одно дипломатическое урегулирование — так называемый "Минск-3".

Также читайте С каждым новым Мариуполем исчезает желание вести переговоры с Россией – Зеленский

“Минская-3 не будет. Прямо цитирую президента Украины, главу Офиса президента и всю нашу дипломатию. Слава богу, эта война разрешила проблему Минска-1 и Минска-2, которые были катастрофическими не только для Украины, но и для всей системы безопасности в Европе, и закономерно привели к возникновению войны, потому что ничем другим закончиться не могли, потому что их невозможно было выполнить изначально”, — заявил Алексей Арестович.

Напомним, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует и еще раз обвинил в этом Киев.

Спикер Путина официально подтвердил, что Минские соглашения для России уже не действуют | Новости мира

Читайте также: