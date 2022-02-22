По его словам, якобы "другого выхода у России, кроме признания "ДНР" и "ЛНР", не было".
Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует и еще раз обвинил в этом Киев.
Об этом пишет российское агентство ТАСС.
По словам Путина, Россия якобы все это время была заинтересована в реализации Минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса.
Глава Кремля подчеркнул, что сам был одним из авторов этого документа.
"РФ не могла дальше терпеть геноцид народа Донбасса", — заявил Путин.
По его словам, "другого выхода, кроме признания "ДНР" и "ЛНР", не было".
Напомним, вечером 22 февраля на брифинге президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет оказывать военному помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".
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