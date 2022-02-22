Путін заявив, що Мінських угод більше не існує

Путін заявив, що Мінських угод більше не існує

За його словами, нібито "іншого виходу в Росії, окрім визнання "ДНР" та "ЛНР", не було".

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що Мінських угод більше не існує і вкотре звинуватив у цьому Київ.

Про це пише російське агентство ТАСС.

За словами Путіна, Росія нібито весь цей час була зацікавлена ​​у реалізації Мінських угод, оскільки цей документ був результатом компромісу.

Очільник Кремля наголосив, мовляв, сам був одним з авторів цього документа.

"РФ не могла далі терпіти геноцид народу Донбасу", — заявив Путін.

За його словами, "іншого виходу, окрім визнання "ДНР" та "ЛНР", не було".

Нагадаємо, увечері 22 лютого під час брифінгу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ надаватиме військову допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".

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