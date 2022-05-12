Окупанти на сході України заблокували доступ до Facebook та Instagram

Окупанти на сході України заблокували доступ до Facebook та Instagram

Блокування соціальних мереж у так званих “ЛДНР” називають дозволені тут заклики до насильства щодо росіян.

У середу, 11 травня, верховоди так званих “ДНР” та “ЛНР” вирішили обмежити доступ до Instagram та Fecebook на окупованих територіях, дотримуючись російської політики щодо компанії Meta, яку в РФ визнано “екстремістською організацією”.

Про це повідомляє Reuters із посиланням та “міністерства інформації” псевдореспублік.

Причиною блокування окупанти називають те, що компанія Meta дозволяє “закликати до насильства щодо російськомовних”.

Проблеми з доступом до соцмереж почали з’являтися ще декілька днів тому, але тільки цього дня про блокування оголосили публічно.

Як відомо, у Росії заборонили Facebook та Instagram ще у березні 2022 року, звинувативши компанію Meta в “екстремістській діяльності”.

Російський державний регулятор заблокував доступ до соцмереж після того, як Meta заявила, що дозволить користувачам соціальних мереж в Україні публікувати такі повідомлення, як “Смерть російським загарбникам”. У компанії зазначили, що тимчасові зміни в її політиці ненависті стосуються лише України.

Нагадаємо, у Москві мають намір відкрити посольства так званих "Донецької та Луганської народних республік".

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