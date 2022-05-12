12 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

12 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

12 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

12 мая 2022 года – четверг. 78-й день войны России против Украины. 132-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

12 мая — Всемирный день медицинских сестер. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день родилась Флоренс Найтингейл. Она была известным британским реформатором сестринского дела и основательницей первой школы медицинских сестер.

Также 12 мая — Международный день предотвращения синдрома хронической усталости. К хроническим иммунологическим и неврологическим заболеваниям относятся синдром хронической усталости, фибромиалгия и т.д. Положили начало событию 1992 года, а его символом является голубая лента. Синдром хронической усталости – тяжелая патологическая усталость, которая может длиться минимум полгода и не проходит после отдыха.

А еще 12 мая – Всемирный день осведомленности о фибромиалгии. Это хроническое состояние человека, во время которого он страдает распространенной болью в разных участках тела и гиперчувствительностью к давлению. Также могут быть и другие симптомы, среди которых повышенная утомляемость, онемение конечностей, плохой сон.

12 мая — День экологического образования. Важное событие, помогающее сформировать экологическое сознание с раннего детства и направить человека в защиту окружающей среды.

12 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

12 мая – день памяти девяти мучеников Кизицких / Фото: commons.wikimedia.org

12 мая в церковном календаре – день памяти девяти мучеников Кизицких. Их также Церковь называет "целителями". Жили девять мучеников в III веке в городе Кызык (ныне Турция). Исповедовали христианскую веру и этим очень разозлили язычников. Последние хотели, чтобы настоящие христиане предали своего Бога и поклонились идолам. Долго они пытали несчастных. Однако девять мучеников мужественно выдержали все пытки, а затем были казнены язычниками.

Памятные даты 12 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 11 мая:

996 год — в Киеве освящают первую в Киевской Руси каменную Десятинную церковь;

1311 — Инквизиция во Франции публично казнит 54 рыцарей Ордена тамплиеров;

1364 — в Кракове создают Ягеллонский университет;

1881 год – над Тунисом установили французский протекторат;

1926 — Руал Амундсен и Умберто Нобиле провели полет на дирижабле над Северным полюсом;

1929 год — во Львове создают организацию писателей Западной Украины под названием "Гроно";

1993 год — Эстонию принимают в Совет Европы;

2004 год — в англиканской церкви ввели должность вебсвященника, который занимается приходом, существующим исключительно в сети Интернет;

2007 год — Андрей Данилко занимает второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 12 мая

Каковы сегодня именины: Арсений, Артемий, Иван, Василий, Федот, Филимон, Персида.

12 мая родились:

1865 год — общественный деятель, первый врач-украинка в Галичине София Окуневская-Морачевская;

1924 год – украинский государственный и общественный деятель, писатель, ученый-агроном, публицист Федор Моргун;

1936 год – украинский живописец, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии Иван Марчук;

1936 год — украинская эстрадная певица и актриса Юлия Пашковская;

1982 год – украинский хоккеист Виталий Доника.

Погода на 12 мая

12 мая в Киеве облачная погода в течение всего дня, без осадков. Во Львове ясно утром, а затем небо покроют тучи, вечером возможен мелкий дождь. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурное утро, но днем будет ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +11 ночью. Во Львове +25 днем и +13 ночью. В Харькове +23 днем и +8 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.