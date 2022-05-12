Астрологический прогноз на 12 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для открытий, которые можно сделать даже в тех отраслях, которые кажутся хорошо знакомыми – так сказать, затертыми до дыр. В это время также можно – и нужно – подзаряжаться энергией от вещей и процессов – например, от любимых занятий или предметов, оставшихся в наследство от представителей рода
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.
Счастливые камни дня: опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, серьезных последствий не принесут, но длиться могут очень долго, поэтому при первых симптомах недуга необходимо сразу же – без промедления – принимать необходимые меры.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, что беспокоит человека в жизни или в работе.
Афоризм дня: "Эгоизм не в том, что человек живет так, как хочет, а в том, что он заставляет других жить по своим принципам" (Оскар Уайльд).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Ангел-хранитель: Оргус – укрепляет связи между людьми: любовные, семейные, родственные, дружеские и профессиональные.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы – можно молиться и читать соответствующие заговоры.
Табу дня: нужно отказаться от финансовых сделок – вместо прибыли они могут привести к убыткам.
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