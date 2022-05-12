Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 12 мая

Дата публикации
Просмотры
121
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 12 мая

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для открытий, которые можно сделать даже в тех отраслях, которые кажутся хорошо знакомыми – так сказать, затертыми до дыр. В это время также можно – и нужно – подзаряжаться энергией от вещей и процессов – например, от любимых занятий или предметов, оставшихся в наследство от представителей рода 

Символ дня: колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый. 

Счастливые камни дня: опал, рубин. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, серьезных последствий не принесут, но длиться могут очень долго, поэтому при первых симптомах недуга необходимо сразу же – без промедления – принимать необходимые меры. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, что беспокоит человека в жизни или в работе. 

Афоризм дня: "Эгоизм не в том, что человек живет так, как хочет, а в том, что он заставляет других жить по своим принципам" (Оскар Уайльд). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель: Оргус – укрепляет связи между людьми: любовные, семейные, родственные, дружеские и профессиональные. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы – можно молиться и читать соответствующие заговоры. 

Табу дня: нужно отказаться от финансовых сделок – вместо прибыли они могут привести к убыткам. 

Читайте также:

Следующая публикация