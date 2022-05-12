Астрологічний прогноз на 12 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для відкриттів, які можна зробити навіть у тих галузях, що здаються добре знайомими – так би мовити, затертими до дірок. У цей час також можна – і треба – заряджатися енергією від речей та процесів, наприклад, від улюблених занять чи предметів, що залишилися у спадок від представників роду.

Символ дня: колесо.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього місячного дня, до серйозних наслідків не призведуть, та тривати можуть дуже довго, тож за перших симптомів недуги необхідно одразу ж – без зволікання – вживати необхідних заходів.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, що турбує людину в житті чи у роботі.

Афоризм дня: "Егоїзм не в тому, що людина живе так, як хоче, а в тому, що вона змушує інших жити за своїми принципами" (Оскар Уайльд).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Оргус – зміцнює зв'язки між людьми: любовні, сімейні, родинні, дружні та професійні.

Магія та містика дня: день сприятливий для опрацювання карми – можна молитися та читати відповідні замовляння.

Табу дня: треба відмовитися від фінансових угод – замість прибутку вони можуть спричинити збитки.

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