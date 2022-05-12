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У США ухвалили законопроєкт про полегшення боргового тягаря України

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У США ухвалили законопроєкт про полегшення боргового тягаря України

Фото: pixabay.com

Якщо ця ініціатива набуде чинності закону, термін дії пільгового періоду становитиме 7 років.

У середу, 11 травня, комітет з фінансових послуг Палати представників Конгресу США  ухвалив законопроєкт, який повинен допомогти Україні в умовах війни, яку розв'язала Росія, обслуговувати та скорочувати зовнішній борг. Окрім того, цей документ передбачає сприяння для залучення грошової допомоги з-за кордону на пільгових умовах. 

Про це стало відомо із трансляції засідання на телеканалі  C-SPAN.

Цю законодавчу ініціативу підтримали 362 конгресмени і тільки 56 висловилися проти. 

Законопроєкт передбачає, що представники США у "кожному міжнародному фінансовому інституті" вимагатимуть "негайного призупинення всіх платежів з обслуговування боргу", який Україна має перед такою організацією.

Адміністрація США також повинна наполягати на "всеосяжному полегшенні боргового тягаря України" у діалозі як з комерційними, так і суверенними кредиторами, включно із Паризьким клубом - неформальною організацією, що об'єднує інтереси країн-кредиторів, і об’єднує уряди 21 країни.

Окрім того, законопроект вимагає від представників американського уряду у міжнародних фінансових інститутах працювати над забезпеченням з боку цих структур "пільгового фінансового сприяння" Україні. 

Якщо ця ініціатива набуде чинності закону, термін її дії складатиме 7 років.

Авторами законопроєкту стала група конгресменів, які представляють Демократичну партію США.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США увечері у вівторок, 10 травня, проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні через розв’язану РФ війну на суму майже 40 мільярдів доларів.

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