Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В США приняли законопроект об облегчении долгового бремени Украины

Дата публикации
Просмотры
2538
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В США приняли законопроект об облегчении долгового бремени Украины

Фото: pixabay.com

Если эта инициатива вступит в силу, срок действия льготного периода будет составлять 7 лет.

В среду, 11 мая, комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США принял законопроект, который должен помочь Украине в условиях войны, которую развязала Россия, обслуживать и сокращать внешний долг. Кроме того, этот документ предусматривает содействие привлечению денежной помощи из-за границы на льготных условиях.

Об этом стало известно из трансляции заседания на телеканале C-SPAN.

Эту законодательную инициативу поддержали 362 конгрессмена и только 56 высказались против.

Законопроект предусматривает, что представители США в "каждом международном финансовом институте" потребуют "немедленной приостановки всех платежей по обслуживанию долга", который Украина имеет перед такой организацией.

Администрация США также должна настаивать на "всеобъемлющем облегчении долгового бремени Украины" в диалоге как с коммерческими, так и суверенными кредиторами, включая Парижский клуб — неформальную организацию, объединяющую интересы стран-кредиторов, и объединяющую правительства 21 страны.

Кроме того, законопроект требует от представителей американского правительства в международных финансовых институтах работать над обеспечением со стороны этих структур "льготного финансового содействия" Украине.

Если эта инициатива вступит в силу, срок ее действия будет составлять 7 лет.

Авторами законопроекта стала группа конгрессменов, представляющих Демократическую партию США.

Напомним, Палата представителей Конгресса США вечером во вторник, 10 мая, проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине через развязанную РФ войну на сумму почти 40 миллиардов долларов.

США выделит более 40 миллиардов долларов для помощи Украине

США выделит более 40 миллиардов долларов для помощи Украине

Читайте также:

Следующая публикация