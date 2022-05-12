В США приняли законопроект об облегчении долгового бремени Украины

В США приняли законопроект об облегчении долгового бремени Украины

Если эта инициатива вступит в силу, срок действия льготного периода будет составлять 7 лет.

В среду, 11 мая, комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США принял законопроект, который должен помочь Украине в условиях войны, которую развязала Россия, обслуживать и сокращать внешний долг. Кроме того, этот документ предусматривает содействие привлечению денежной помощи из-за границы на льготных условиях.

Об этом стало известно из трансляции заседания на телеканале C-SPAN.

Эту законодательную инициативу поддержали 362 конгрессмена и только 56 высказались против.

Законопроект предусматривает, что представители США в "каждом международном финансовом институте" потребуют "немедленной приостановки всех платежей по обслуживанию долга", который Украина имеет перед такой организацией.

Администрация США также должна настаивать на "всеобъемлющем облегчении долгового бремени Украины" в диалоге как с коммерческими, так и суверенными кредиторами, включая Парижский клуб — неформальную организацию, объединяющую интересы стран-кредиторов, и объединяющую правительства 21 страны.

Кроме того, законопроект требует от представителей американского правительства в международных финансовых институтах работать над обеспечением со стороны этих структур "льготного финансового содействия" Украине.

Если эта инициатива вступит в силу, срок ее действия будет составлять 7 лет.

Авторами законопроекта стала группа конгрессменов, представляющих Демократическую партию США.

Напомним, Палата представителей Конгресса США вечером во вторник, 10 мая, проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине через развязанную РФ войну на сумму почти 40 миллиардов долларов.

США выделит более 40 миллиардов долларов для помощи Украине

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