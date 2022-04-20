800 млн долларов: Украина может получить еще один пакет военной помощи от США

Новый пакет помощи может быть утвержден в течение ближайших 36 часов.
США планируют предоставить еще один пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн. долларов.
Об этом сообщает CNN.
Президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что США планируют прислать в Украину больше артиллерии.
Чиновник из Белого дома добавил, что новый пакет может быть утвержден в ближайшие 36 часов, хотя другой представитель администрации американского лидера отметил, что конкретные сроки не определены, но решение может быть принято в ближайшие дни.
Напомним, что ранее администрация американского президента Джо Байдена утвердила пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов со средствами артиллерии и против артиллерийскими радарами.
Ожидается, что новый пакет помощи от США также будет оцениваться в такую же сумму. Если его примут, то размер помощи, которую Америка с начала вторжения России на территории нашего государства предоставила Украине, достигнет 3,4 млрд долларов.
Ранее Великобритания, США и Канада пообещали предоставить Украине тяжелое вооружение.
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