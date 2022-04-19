Канада ввела санкции против 14 россиян: среди них есть и дочери Путина

Канада ввела санкции против 14 россиян: среди них есть и дочери Путина

Канада 19 апреля сообщила о введении санкций против 14 россиян, в том числе в отношении двух взрослых дочерей президента РФ Владимира Путина – Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

Остальные попавшие под санкции – близкие соратники российского режима, включая российских олигархов и членов их семей.

Об этом идет речь в заявлении МИД Канады.

Под санкции также попала жена главы МИД России Сергея Лаврова – Мария Лаврова.

Также под санкции попали глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, совладельцы "Альфа-групп" Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин, которого называют "кошельком" президента РФ.

"Эти действия демонстрируют, что Канада не отступит, привлекая президента России Владимира Путина и его соратников к ответственности за причастность к вторжению российского режима в Украину", — говорится в сообщении МИД Канады.

Напомним, ранее стало известно, что 19 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит ужесточение санкций против России с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами.

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