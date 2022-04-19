Канада запровадила санкції проти 14 росіян: серед них є й доньки Путіна

Канада запровадила санкції проти 14 росіян: серед них є й доньки Путіна

Канада 19 квітня повідомила про запровадження санкцій щодо 14 росіян, зокрема щодо двох дорослих доньок президента РФ Володимира Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

Решта осіб, що потрапили під санкції, – близькі соратники російського режиму, включно з російськимиолігархами та членами їхніх сімей.

Про це йдеться в заяві МЗС Канади.

Під санкції потрапила також дружина голови МЗС Росії Сергія Лаврова – Марія Лаврова.

Також під санкції потрапили голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, співвласники "Альфа-груп" Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан, віолончеліст і підприємець Сергій Ролдугін, якого називають "гаманцем" президента РФ.

"Ці дії демонструють, що Канада не відступить, притягуючи президента Росії Володимира Путіна та його соратників до відповідальності за їхню причетність до вторгнення російського режиму до України", – йдеться у повідомленні МЗС Канади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорить посилення санкцій проти Росії з президентом США Джо Байденом та іншими світовими лідерами.

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