Цифрова блокада РФ триває: техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії

Компанії залишають російський ринок.

В Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Наразі технологічні компанії запроваджують нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території.

Які санкції запровадили компанії проти Росії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

MongoDB Inc. припинила діяльність у РФ. Американська компанія призупинила продажі своїх хмарних сервісів російським та білоруським клієнтам. Також компанія не продаватиме ПЗ свого флагманського продукту — системи управління базами даних, що не потребує опису схеми таблиць, MongoDB.

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Хмарна PaaS-платформа Heroku більше не реєструє користувачів із Росії.

Capcom зняла всі свої ігри з продажу в російському Steam.

1Password — нові облікові записи з Росії не реєструються. Сплатити або продовжити підписку поточним російським користувачам неможна, після закінчення платіжного періоду акаунти перейдуть у режим "лише для читання".

Soda PDF не обслуговує клієнтів із Росії та Білорусі. Soda PDF — це програми, які використовуються для відкриття, перегляду, створення, перетворення, редагування, захисту та обміну файлами Portable Document Format.

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Strava, соціальна мережа для спортсменів, більше не працює в Росії та Білорусі. Користувачам пропонують вивантажити свої дані та оформити повернення вартості передплати.

Bungie призупинила продажі Destiny 2 на територіях Росії та Білорусі.

Ansys Inc. припинила технічну підтримку програмного забезпечення.

Студія Rovio оголосила про призупинення своєї діяльності на території Росії та Білорусі. Ігри компанії вже знято з продажів у Google Play та App Store. Внутрішньоігрові покупки теж відключені. Майбутні оновлення не будуть доступні в Росії та Білорусі. Раніше всі свої ігри, зокрема Brawl Stars, з магазинів застосунків у Росії та Білорусі видалила компанія Supercell. Мобільна версія Minecraft також стала недоступною у РФ.

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