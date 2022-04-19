Призер Олімпійських ігор-2020 покинув територію України - причина вже відома

Український каратист Станіслав Горуна, який захищав Україну в лавах ЗСУ, вирушив на турнір до Португалії.

Бронзовий призер Олімпіади-2020 покинув територію України.

Про це повідомляє Xsport.

За інформацією джерела, українець відправився в Португалію на турнір і повернеться додому 25 квітня.

Також він додав, що після місяця війни отримав дозвіл від командування частини повернутися до повсякденного життя та розпочати тренування.

Нагадаємо, що нещодавно Станіслав Горуна продав свою олімпійську медаль, а виручені кошти передав на потреби української армії.

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