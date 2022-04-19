В Ізраїлі скасували концерти "путінського клоуна" Сабурова

Виступи коміка скасували через його позицію щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія.

В Ізраїлі скасували стендапшоу російського коміка Нурлана Сабурова, які мали відбутися наприкінці квітня.

Компанія, яка займалася організацією виступів шоумена заявила, що жодним чином не підтримує несправедливу війну, яку Росія розв'язала проти України.

Гуморист же тим часом вирішив поводитися так, ніби нічого не відбувається. Ба більше, під час свого стендапу в США він пожартував про вбитих українців.

instagram.com/anatoliyanatolich

Тож компанія вирішила скасувати виступи коміка в Ізраїлі.

"У зв'язку з прийдешніми гастролями Нурлана Сабурова, ми хочемо зробити наступну заяву. Ніхто зі співробітників нашої компанії не підтримував несправедливу війну, розв'язану президентом Путіним проти України. У нас є родичі та близькі друзі, які постраждали від цієї жахливої війни, за яких ми дуже турбуємося. Ми не можемо бездіяльно спостерігати, як зріє конфлікт всередині ізраїльської російськомовної спільноти, викликаний приїздом коміка. Було прийняте рішення скасувати концерти Нурлана Сабурова", - заявили організатори виступів.

Всі, хто раніше придбав квитки на концерти, вже почали отримувати листи, в яких зазначалося, що виступи скасовані, а кошти будуть поверненні. Про це повідомив користувач Facebook Деніел Тонкопі.

"Відмінні новини! Сабурова скасували в Ізраїлі! Як я багато разів говорив, ми скасовуватимемо всіх путінських клоунів та артистів. Якщо артист за рашизм, йому немає місця у цивілізованому світі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше концерт Сабурова скасували в Чикаго. Після скандального жарту гумориста щодо вбитих українців, українська діаспора у США домоглася скасування концерту коміка.

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