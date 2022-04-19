В Израиле отменили концерты "путинского клоуна" Сабурова

Выступления комика отменили из-за его позиции по поводу войны в Украине, которую развязала Россия.

В Израиле отменили стендапшоу российского комика Нурлана Сабурова, которые должны были состояться в конце апреля.

Компания, которая занимается организацией выступлений шоумена, заявила, что никаким образом не поддерживает несправедливую войну, которую Россия развязала против Украины.

Юморист же тем временем решил вести себя так, будто ничего не происходит. Более того, во время своего стендапа в США он пошутил об убитых украинцах.

instagram.com/anatoliyanatolich

Так что компания решила отменить выступления комика в Израиле.

"В связи с грядущими гастролями Нурлана Сабурова, мы хотим сделать следующее заявление. Никто из сотрудников нашей компании не поддерживал несправедливую войну, развязанную президентом Путиным против Украины. У нас есть родственники и близкие друзья, пострадавшие от этой ужасной войны, за которых мы очень беспокоимся. Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт внутри израильского русскоязычного сообщества, вызванный приездом комика. Было принято решение отменить концерты Нурлана Сабурова", — заявили организаторы выступлений.

Все, кто раньше приобрел билеты на концерты, уже начали получать письма, в которых отмечалось, что выступления отменены, а средства будут возвращены. Об этом сообщил пользователь Facebook Дэниел Тонкопи.

"Отличные новости! Сабурова отменили в Израиле! Как я много раз говорил, мы будем отменять всех путинских клоунов и артистов. Если артист за рашизм, ему нет места в цивилизованном мире", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее концерт Сабурова отменили в Чикаго. После скандальной шутки юмориста по поводу убитых украинцев, украинская диаспора в США добилась отмены концерта комика.

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