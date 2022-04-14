Дошутился: украинцы отменили концерт "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго

К такому бойкоту присоединились и консулы Украины.

Украинцы добились отмены стендап-шоу российского комика Нурлана Сабурова в Чикаго.

Так, после скандальной шутки юмориста по поводу убитых украинцев, украинская диаспора в США требовала отменить следующий концерт, который должен был состояться 16 апреля. Об этом сообщил житель Лос-Анджелеса Дэниел Тонкопи в Facebook. Он отметил, что к такому бойкоту присоединились также минимум два консула Украины.

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Друзья в Чикаго - вы крутые! Вы невероятные! И конечно, важна скоординированная работа множества людей из СФ, ЛА, Сиэтла, Майами, НЙ, Чикаго и других городов Америки и не только. Активно помогали люди из Украины и Европы. Русские, казахи и беларусы тоже помогают! И все вместе мы создали Прецедент, а в Америке очень любят Прецеденты - здесь прецедентное право. Теперь, при будущих подобных случаях, можно ссылаться на этот успешный прецедент", – говорится в сообщении.

Дэниел также обратился к подписчикам и призвал их действовать, поскольку "весь мир готов "отменять" Россию и пророссийских клоунов всех мастей".

"Все эти сабуровы, малышевы, овечкины и прочие пропагандисты - их пропутинским взглядам больше нет места на нашей планете.Ноль терпимости ко всем, кто за путинский режим и тем, кто молчаливо его поддерживает. Друзья, если вы видите, что можно что-то улучшить, что можно каким-либо образом помочь Украине или как-то помочь отменить рашизм, но вы боитесь, что не потянете это в одиночку - просто начните действовать! К вам обязательно подключатся единомышленники, и вместе уже можно будет отменить всех этих путинских клоунов. Точно так же, как мы отменяем Сабурова в Америке, в самом буквальном смысле. У вас все получится! Действуйте. Все вместе мы отменим рашизм и путинизм", — добавил он.

Напомним, на днях Нурлана Сабурова затравили во время выступления в США из-за молчания о войне в Украине. Он смог лишь сказать, что "сочувствует" украинцам.

Впоследствии на это отреагировал Потап.

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