ВСУ отодвинули линию фронта от Кривого Рога на 40-50 километров

Глава Криворожской ОВА подчеркнул, что защитники области готовятся к любому варианту развития событий.
Вооруженные силы Украины отодвинули линию фронта от Кривого Рога на 40-50 км.
Об этом сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул в эфире совместного телемарафора 14 апреля.
"Благодаря героизму наших ВСУ фронт отодвинут от Кривого Рога на 40-50 км. При каждом продвижении фронта мы строим дополнительные рубежи обороны. Мы – промышленный город, но и враг никуда не делся, тоже предпринимает действия. Мы готовимся к любому варианту развития событий", — сказал он.
Также Вилкул рассказал о социально-экономической жизни города. По его словам, бюджет города упал, но он заверил, денег хватит на социальные выплаты, зарплаты.
"Большие предприятия работают. Начинает работать малый и средний бизнес. Мы работаем адресно с каждым предприятием, помогаем где-нибудь построить новую логистику, с поставкой сырья. Экономика – это кровеносная система государства, это зарплата, это налоги", – сказал Вилкул.
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