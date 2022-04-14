ЗСУ відсунули лінію фронту від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів

Очільник Криворізької ОВА наголосив, що оборонці області готуються до будь-якого варіанту розвитку подій.

Збройні сили України відсунули лінію фронту від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів.

Про це повідомив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул в ефірі спільного телемарафору 14 квітня.

"Завдяки героїзму наших ЗСУ фронт відсунутий від Кривого Рогу на 40-50 км. При кожному просуванні фронту ми будуємо додаткові рубежі оборони. Ми - промислове місто, але й ворог нікуди не подівся, теж вживає дій. Ми готуємось до будь-якого варіанту розвитку подій", - сказав він.

Також читайте Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану: перелік необхідних документів

Також Вілкул розповів про соціально-економічне життя в місті. За його словами, бюджет міста впав, але, він запевнив, грошей вистачить на соціальні виплати, зарплати.

"Великі підприємства працюють. Починає працювати малий та середній бізнес. Ми працюємо адресно з кожним підприємством, допомагаємо десь побудувати нову логістику, з постачанням сировини. Економіка – це кровоносна система держави, це зарплата, це податки", – сказав Вілкул.

Читайте також: