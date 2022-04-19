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Чехія ремонтуватиме пошкоджені у війні українські танки та БТРи

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Чехія ремонтуватиме пошкоджені у війні українські танки та БТРи

Associated Press

Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова повідомила, що держава погодилася ремонтувати пошкоджені під час бойових дій українські танки та бронетранспортери.

Першими відремонтованими машинами стануть українські танки Т-64, а після цього – інші, зокрема, бойові машини піхоти.

Про це пише BBC.

Чорнохова повідомила, що Чехія була першою країною, до якої Україна звернулася з проханням про обслуговування та ремонт бойових машин. 

Зауважимо, що видання Seznam повідомило, що українські машини ремонтуватимуть і в сусідній Словаччині.

Нагадаємо, 21 березня 13 держав світу підписали спільну заяву про модернізацію системи української протиповітряної оборони. Серед підписантів була й Чехія.

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