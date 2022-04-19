Чехія ремонтуватиме пошкоджені у війні українські танки та БТРи

Чехія ремонтуватиме пошкоджені у війні українські танки та БТРи

Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова повідомила, що держава погодилася ремонтувати пошкоджені під час бойових дій українські танки та бронетранспортери.

Першими відремонтованими машинами стануть українські танки Т-64, а після цього – інші, зокрема, бойові машини піхоти.

Про це пише BBC.

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Чорнохова повідомила, що Чехія була першою країною, до якої Україна звернулася з проханням про обслуговування та ремонт бойових машин.

Зауважимо, що видання Seznam повідомило, що українські машини ремонтуватимуть і в сусідній Словаччині.

Нагадаємо, 21 березня 13 держав світу підписали спільну заяву про модернізацію системи української протиповітряної оборони. Серед підписантів була й Чехія.

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